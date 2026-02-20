السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية دبي» تنظم فعالية «ولفة عيال الفريج» لصناعة روّاد الغد

شيخة المري
21 فبراير 2026 01:57

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«القلب الكبير» تواصل حملة «لأطفال الزيتون» في غزة
الإمارات: دعم عملية انتقالية في السودان تفضي إلى حكومة مدنية
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم فعالية «ولفة عيال الفريج – التاجر الصغير» في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 رمضان 1447ه، ضمن مبادراتها الهادفة إلى تمكين النشء وتعزيز التلاحم الأسري وترسيخ القيم الإسلامية في بيئة تفاعلية ملهمة، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة.
وتقام الفعالية في أيام 15 و16 و17 و18 رمضان بعد صلاة التراويح مباشرة، في أجواء رمضانية شيقة ومميزة مستوحاة من روح الفريج الإماراتي، تجمع بين التعلم والترفيه والتجربة العملية.
وتستهدف المبادرة الأطفال واليافعين من 8 إلى 18 عاماً، إلى جانب الأسر الإماراتية وطالبات المركز، حيث تتيح لهم المشاركة بأكشاكهم في مساحات مجانية لعرض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، بما يسهم في تنمية روح المبادرة. كما توفر الفعالية منصة آمنة لدعم ريادة الأعمال لدى الأطفال.
إلى جانب ركن للعمل الخيري بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، حيث يُخصص 10% من عوائد المشاركين لدعم المبادرات الخيرية.
وأكّدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بالدائرة، أن «ولفة عيال الفريج – التاجر الصغير» تمثل تجربة متكاملة تربط بين المعرفة والتطبيق، وتترجم رؤية الدائرة في تحويل المراكز الثقافية الإسلامية إلى منصات مجتمعية فاعلة تحتضن المواهب الناشئة وتمنحها مساحة آمنة للتجربة والتعبير والإبداع. 

رمضان
دبي
شهر رمضان المبارك
الإمارات
شهر رمضان
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
التلاحم المجتمعي
عام الأسرة
الأسرة الإماراتية
صلاة التراويح
آخر الأخبار
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
الرياضة
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
اليوم 11:30
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
الأخبار العالمية
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
اليوم 11:04
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
الأخبار العالمية
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
اليوم 11:02
صامويل إيتو.. الانتقال «الأغلى» في رمضان!
الرياضة
صامويل إيتو.. الانتقال «الأغلى» في رمضان!
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©