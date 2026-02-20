السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إطلاق محطات الفحوصات الطبية المجانية بدبي

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
21 فبراير 2026 01:58

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم محطات الفحوصات الطبية المجانية ضمن مبادرتها الرمضانية «خطوة حياة»، وذلك بالتعاون مع برايم للرعاية الطبية ومؤسسة نور دبي، خلال الأيام: 26 فبراير، و5 مارس، و12 مارس، في عدد من المواقع الحيوية بإمارة دبي.
وتقام الفعالية في الحديقة القرآنية، وكايت بيتش، وحديقة ند الشبا، من الساعة الرابعة عصراً وحتى أذان المغرب، مع إمكانية تمديد الفترة، حيث تشمل الخدمات فحوصات مجانية للنظر، وقياس ضغط الدم، وفحص مستوى السكر في الدم، بما يعزز الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ويدعم توجهات الوقاية الصحية للمجتمع. كما تعزّز الحافلات الطبية المتنقلة هذا التوجه من خلال إيصال الرسائل التوعوية مباشرة إلى أفراد المجتمع في مواقعهم الحيوية.
وأكّد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام للمبادرة، أن   بناء مجتمع صحي يبدأ من تعزيز الوعي داخل الأسرة ذاتها، مشيراً إلى أن أهداف المبادرة تمتد إلى ترسيخ ثقافة صحية مستدامة.

