علوم الدار

«أصدقاء مرضى السرطان» تُطلق حملة زكاة 2026

جانب من فعاليات إطلاق الحملة (من المصدر)
21 فبراير 2026 01:57

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان «حملة زكاة» السنوية 2026، التي تستهدف جمع أموال الزكاة والتبرعات وتخصيصها، لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمصابين بالسرطان، والمساهمة في تغطية تكاليف العلاج وتعزيز منظومة الرعاية النفسية والاجتماعية التي تمتّد لتشمل أسر المرضى.
وتأتي حملة هذا العام تحت شعار «للخير أهلٌ»، وتستند إلى رسالة إنسانية تؤكد للمرضى أن المجتمعات والمؤسسات تشكّل عائلتهم الثانية، انسجاماً مع روح «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على قيم الخير والعطاء التي تُحيط بالمريض، وتمنح العائلات القدرة على الاستمرار في رحلة العلاج بثبات وطمأنينة، إلى جانب تخفيف الضغوط المالية المصاحبة للعلاج.
وأكّدت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن الحملة تركّز هذا العام على تفعيل أثر الزكاة كوسيلة مباشرة لدعم المرضى وأسرهم، تجسيداً لروح الشهر الكريم وتزامناً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن كل مساهمة تصنع فرقاً حقيقياً في استكمال العلاج وتحسين جودة الحياة.
وقالت: «تؤكد الحملة أن العطاء في رمضان سندٌ يمتد أثره إلى المريض وأسرته. وندعو أفراد المجتمع إلى توجيه زكاتهم وصدقاتهم وتبرعاتهم من خلال الجمعية لدعم المرضى، والمساهمة في تغطية تكاليف العلاج».

