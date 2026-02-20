السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مسالخ أبوظبي وتطبيقاتها الذكية جاهزة لخدمة المتعاملين خلال رمضان

جاهزية تامة خلال الشهر الفضيل (من المصدر)
21 فبراير 2026 01:58

هالة الخياط (أبوظبي)

أكّدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية مسالخها لاستقبال المتعاملين خلال شهر رمضان المبارك، بعد استكمال حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات في كل من: المسلخ الآلي في ميناء أبوظبي، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة، ومسلخ الوثبة.
وشددت البلدية على التزامها المتواصل بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان انسيابية العمليات خلال الموسم الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الطلب، مؤكدة أن إدارة الصحة العامة نظمت محاضرات توعوية للعاملين في المسالخ تناولت السلامة العامة، والتعامل مع المتعاملين، وإدارة ضغوط العمل خلال رمضان، إضافة إلى التأكيد على أفضل الممارسات الصحية للحفاظ على صحة العاملين والمستهلكين على حد سواء.
وفي إطار الاستعدادات، أُنجزت أعمال الصيانة اللازمة للمعدات ومرافق المسالخ، مع تعزيز الكوادر الفنية من الجزارين المتخصصين، وتخصيص فرق بيطرية للإشراف على الفحوصات الشاملة للذبائح قبل الذبح وبعده، بما يضمن سلامة اللحوم ومطابقتها لأعلى المعايير المعتمدة للاستهلاك الآدمي.
ولتسهيل الإجراءات وتقليل أوقات الانتظار، دعت البلدية الجمهور إلى الاستفادة من تطبيقاتها الذكية المعتمدة لتجهيز الذبائح، وهي: «الجزيرة الخضراء»، «ذبائح الجزيرة»، «ذبائح الإمارات»، «ذبيحتي»، و«حلال مزارعنا»، حيث تتيح هذه التطبيقات طلب وتجهيز وتسليم الذبائح إلى المنازل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات، وفق ضوابط صحية معتمدة.
وأكّدت البلدية استمرار تقديم خدمة متميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، عبر استلام الحيوانات، واستيفاء الرسوم، وتسليم اللحوم لهم وهم داخل مركباتهم، بما يعزز راحتهم ويسهم في تسهيل حصولهم على الخدمة.
وجددت البلدية دعوتها لأفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع القصابين الجائلين غير المرخصين أو الذبح في الشوارع والمنازل والمرافق العامة، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر صحية وبيئية، مؤكّدة أن مثل هذه الممارسات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والغرامات ومصادرة الذبائح، في إطار حرصها على حماية صحة المجتمع وضمان سلامته.

