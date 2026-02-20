بلدية العين تنظم مبادرة «كسر الصيام»

العين (وام)

تنظم بلدية مدينة العين يومياً مبادرة «كسر الصيام» خلال شهر رمضان المبارك من أمام مدفع الإفطار في ساحة البلدية، في أجواء روحانية تجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والتكافل.

تتضمن المبادرة توزيع نحو 300 صندوق إفطار يومياً لكسر الصيام قبيل موعد أذان المغرب، ويتم تجهيزها وتنظيم عملية توزيعها من خلال فرق ميدانية لضمان انسيابية الحركة وسلامة المستفيدين.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من التزام البلدية بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. وتتزامن المبادرة مع إطلاق مدفع الإفطار في ساحة بلدية العين الذي يُعد أحد الموروثات الرمضانية الأصيلة.