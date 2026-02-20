السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تريندز» و«نيويورك أبوظبي» يستعرضان آفاق التعاون البحثي والتدريبي

محمد العلي خلال استقباله وفد الجامعة (من المصدر)
21 فبراير 2026 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مركز تريندز للبحوث والاستشارات وفداً من جامعة نيويورك أبوظبي في زيارة رسمية هدفت إلى استكشاف آفاق التعاون المؤسسي في المجالات البحثية والأكاديمية والتدريبية.
جاءت هذه الزيارة في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى توسيع شبكة شراكاته مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية المرموقة، وتعزيز التكامل المعرفي مع بيوت الخبرة البحثية الرائدة في دولة الإمارات.
وخلال الزيارة، اطّلع وفد جامعة نيويورك أبوظبي، الذي ضمّ إريك ديتريش، نائب وكيل الجامعة لشؤون التعليم الجامعي، ولولوة المرزوقي، نائب وكيل الجامعة المشارك بمكتب شؤون التعليم الجامعي، على منظومة العمل البحثي في «تريندز»، وهيكله التنظيمي، ومنهجياته المعتمدة في إنتاج المعرفة وإعداد الدراسات الاستشرافية والتقارير العلمية المحكمة. كما تعرّف الوفد على أبرز المبادرات البحثية التي ينفذها المركز، والخدمات الاستشارية التي يقدمها للمؤسسات الرسمية والأكاديمية، لا سيما في مجالات الأمن الفكري، والتحليل الجيوسياسي، والدراسات المستقبلية. وفي كلمة ترحيبية، قدّم الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عرضاً شاملاً حول رؤية المركز ورسالته، مستعرضاً التوسع المتسارع الذي يشهده على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصه على توطين المعرفة، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب الباحثين الشباب.
وعُقدت جلسة حوارية موسعة ناقشت فرص التعاون البحثي المشترك، وإمكانية إطلاق مبادرات علمية وبرامج تدريبية متخصّصة تستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. كما بحث الجانبان سبل التعاون مع «معهد تريندز الدولي للتدريب».
وأشاد أعضاء الوفد بالمستوى المتقدم الذي يتمتع به مركز «تريندز» ومعهد تريندز الدولي للتدريب، مؤكدين أن الزيارة أسهمت في بلورة تصور واضح لشراكة استراتيجية واعدة بين الجانبين. وقال رئيس وفد جامعة نيويورك أبوظبي «يسعدنا التعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ونثمن عالياً المستوى المهني الذي يتمتع به المركز، سواء من حيث جودة الدراسات أو كفاءة الكوادر البحثية».

