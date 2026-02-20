شرطة أبوظبي تنشر تنبيها عاجلا

نشرت شرطة أبوظبي، مساء الجمعة، تنبيها عاجلا إلى الجمهور، داعية إلى الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

وقالت، عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "شرطة أبوظبي⁩ ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب".

⁩كما دعت سائقي السيارات "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.





