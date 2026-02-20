السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنشر تنبيها عاجلا
21 فبراير 2026 00:45

نشرت شرطة أبوظبي، مساء الجمعة، تنبيها عاجلا إلى الجمهور، داعية إلى الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.
وقالت، عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "شرطة أبوظبي⁩ ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ⁧الضباب".
⁩كما دعت سائقي السيارات "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
التنبيهات
الضباب
تدني الرؤية
