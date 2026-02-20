السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل وزيري الثقافة والتجارة الخارجية وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك

سعود بن صقر يستقبل وزيري الثقافة والتجارة الخارجية وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك
21 فبراير 2026 01:57

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

أخبار ذات صلة
«القلب الكبير» تواصل حملة «لأطفال الزيتون» في غزة
مسالخ أبوظبي وتطبيقاتها الذكية جاهزة لخدمة المتعاملين خلال رمضان

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وعلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر
تهاني
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
الرياضة
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
اليوم 11:30
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
الأخبار العالمية
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
اليوم 11:04
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
الأخبار العالمية
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
اليوم 11:02
صامويل إيتو.. الانتقال «الأغلى» في رمضان!
الرياضة
صامويل إيتو.. الانتقال «الأغلى» في رمضان!
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©