86 دولة ومنظمتان تدعو لذكاء اصطناعي آمن وموثوق في ختام قمة الهند

دعت قمة الذكاء الاصطناعي في الهند، في ختام أعمالها، إلى إرساء نظام ذكاء اصطناعي «آمن ومتين وموثوق به» مؤكدة في بيانها الختامي، الذي وقعه 86 بلداً ومنظمتان دوليتان، أن هذا النهج يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة وتوفير أكبر قدر من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

وأقر المشاركون بأن الذكاء الاصطناعي يشكل نقطة تحول تضاهي الثورة الصناعية، ما يستدعي إرساء أشكال جديدة من التعاون الدولي تشمل الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، مشددين على أن قدرات هذه التكنولوجيا لا تتحقق بالكامل إلا حين تتشارك الإنسانية جمعاء في فوائدها.

وأقيمت القمة على مدى خمسة أيام تحت شعار «الرفاهية للجميع، والسعادة للجميع»، بحضور رؤساء دول ومنظمات دولية وقادة كبرى الشركات المتخصصة.

وتضمنت النقاشات ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في الإنسان، والكوكب، والتقدم، وانبثقت عنها سبع مجموعات عمل لتبادل المقترحات العملية حول رأس المال البشري، والشمول من أجل التحرر الاجتماعي، والأمن والموثوقية، والمرونة والابتكار والكفاءة، والعلوم، وإتاحة الموارد للجميع، والنمو الاقتصادي والخير الاجتماعي.

كما تعرف المشاركون على تأثير التكنولوجيا المتقدمة على مختلف المهن والقطاعات، والمهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب الفرص المتاحة للشركات الناشئة والصغيرة.

وشهدت القمة، التي استضافتها العاصمة نيودلهي من 16 إلى 20 فبراير الجاري، مشاركة إماراتية فاعلة، حيث ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد الدولة نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

تأتي مشاركة الدولة امتدادا لدورها المحوري وجهودها الداعمة للتعاون الدولي في التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما مع الإعلان عن استضافتها لقمة الذكاء الاصطناعي المرتقبة عام 2028، والتي تعقب استضافة الاتحاد السويسري للقمة بالتعاون مع الإمارات في جنيف عام 2027.

وتؤكد الاستضافة ريادة الدولة ومكانتها كمركز عالمي لصناعة مستقبل التكنولوجيا ومحطة لصياغة السياسات الدولية المسؤولة، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تسرع من تبني منظومة الابتكار وتوظف حلول الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية.