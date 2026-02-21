سعود بن صقر يستقبل وفد وزارة الخارجية على مأدبة إفطار

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفد وزارة الخارجية برئاسة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، يرافقه عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين، على مأدبة إفطار.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان المبارك من وفد الوزارة، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.