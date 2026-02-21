الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل وفد وزارة الخارجية على مأدبة إفطار

سعود بن صقر يستقبل وفد وزارة الخارجية على مأدبة إفطار
21 فبراير 2026 22:30

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفد وزارة الخارجية برئاسة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، يرافقه عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين، على مأدبة إفطار.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان المبارك من وفد الوزارة، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
حمد الشرقي يستقبل حميد بن أحمد المعلا وفريق وزارة الخارجية والمهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.

 

المصدر: وام
سعود بن صقر
وزارة الخارجية
مأدبة إفطار
شهر رمضان
آخر الأخبار
نهيان بن زايد يشهد جانباً من منافسات المرحلة الختامية لـ «طواف الإمارات»
الرياضة
نهيان بن زايد يشهد جانباً من منافسات المرحلة الختامية لـ «طواف الإمارات»
اليوم 19:07
«الحبتور» يكسب «الباشا» في «دولية غنتوت» للبولو
الرياضة
«الحبتور» يكسب «الباشا» في «دولية غنتوت» للبولو
اليوم 19:02
ضمن "جسر حميد الجوي".. فعالية خيرية في عجمان لتجهيز طرود غذائية دعماً لغزة
علوم الدار
ضمن "جسر حميد الجوي".. فعالية خيرية في عجمان لتجهيز طرود غذائية دعماً لغزة
اليوم 17:04
جواو يحصد لقب التمايز في بطولة كأس حاكم الشارقة لـ «الحواجز»
الرياضة
جواو يحصد لقب التمايز في بطولة كأس حاكم الشارقة لـ «الحواجز»
اليوم 17:00
بيورهيلث(أرشيفية)
علوم الدار
إطلاق مبادرة صحية لكبار المواطنين
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©