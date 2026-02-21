الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
21 فبراير 2026 23:39

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء اليوم السبت، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبدالله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وممثلي الطوائف الدينية، وأعيان البلاد والمواطنين.

أخبار ذات صلة
«الظفرة الرمضانية» تُطلق نسخة 2026 في 6 مدن رئيسية
انطلاق أول مجالس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الرمضانية في أم القيوين

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الفضيل، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية المباركة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من: الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
تهاني
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
نهيان بن زايد يشهد جانباً من منافسات المرحلة الختامية لـ «طواف الإمارات»
الرياضة
نهيان بن زايد يشهد جانباً من منافسات المرحلة الختامية لـ «طواف الإمارات»
اليوم 19:07
«الحبتور» يكسب «الباشا» في «دولية غنتوت» للبولو
الرياضة
«الحبتور» يكسب «الباشا» في «دولية غنتوت» للبولو
اليوم 19:02
ضمن "جسر حميد الجوي".. فعالية خيرية في عجمان لتجهيز طرود غذائية دعماً لغزة
علوم الدار
ضمن "جسر حميد الجوي".. فعالية خيرية في عجمان لتجهيز طرود غذائية دعماً لغزة
اليوم 17:04
جواو يحصد لقب التمايز في بطولة كأس حاكم الشارقة لـ «الحواجز»
الرياضة
جواو يحصد لقب التمايز في بطولة كأس حاكم الشارقة لـ «الحواجز»
اليوم 17:00
بيورهيلث(أرشيفية)
علوم الدار
إطلاق مبادرة صحية لكبار المواطنين
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©