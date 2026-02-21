الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد يلتقي السفير الأميركي لدى تركيا

21 فبراير 2026 23:47

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، توم باراك، السفير الأميركي لدى جمهورية تركيا.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت توم باراك، السفير الأميركي لدى جمهورية تركيا، حيث استعرضنا العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «كما بحثنا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
توم باراك
آخر الأخبار
