علوم الدار

شرطة دبي تعزز الوعي الأمني والمجتمعي لدى عمال جبل علي

مشاركون في المحاضرات التوعوية (من المصدر)
22 فبراير 2026 04:16

دبي (الاتحاد) 

تحت مظلة وزارة الداخلية، نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع مركز شرطة جبل علي، والشركاء الاستراتيجيين، مُحاضرتين توعويتين في كلٍّ من مجمع دبي للاستثمار 1، وشركة دتكو في صناعية جبل علي.
وشهد المحاضرات التوعوية العقيد علي أحمد محمد إبراهيم السويدي، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، وعدد من الضباط والموظفين، وبحضور أكثر من 1600 شخص استفادوا من المواد التوعوية في الجانب المروري والأمني والمجتمعي.
وأكّد العقيد علي السويدي، أن تنظيم هذه المحاضرات التوعوية يأتي انسجاماً مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وترسيخ مفاهيم الوقاية المجتمعية، مشيراً إلى أن العمل الشرطي الحديث يرتكز على نشر الوعي الاستباقي وتعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع. منوهاً بأن الوصول إلى أكثر من 1600 مستفيد في مجمع دبي للاستثمار 1 وصناعية جبل علي، يعكس حرص شرطة دبي على التواجد الميداني ، لرفع مستوى الوعي.

التلاحم المجتمعي

وقالت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية: إن هذه المحاضرات تأتي ضمن جهود مجلس الروح الإيجابية لتعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين، بما ينسجم مع رؤية دبي في تعزيز بناء مجتمع متماسك وآمن يحتضن مختلف الثقافات.
وأضافت أن مجلس الروح الإيجابية يحرص على إطلاق مبادرات نوعية تلامس احتياجات الفئات المختلفة، وتعمل على نشر رسائل إيجابية تعزّز الشعور بالأمان والانتماء، مؤكدة أن الاستثمار في الوعي هو استثمار في استدامة الأمن وجودة الحياة في إمارة دبي.

