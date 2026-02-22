الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

1.3 مليون متر طولي إجمالي الطرق المعبدة في عجمان بنهاية 2025

تطوير البنية التحتية يأتي انسجاماً مع أهداف رؤية عجمان (وام)
22 فبراير 2026 04:16

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن إجمالي أطوال الطرق المعبدة في الإمارة بلغ 1,308,114 متراً طولياً بنهاية عام 2025، منها 92 ألف متر نفذت خلال العام الماضي. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس التقدم المستمر في تطوير البنية التحتية، انسجاماً مع أهداف رؤية عجمان 2030 وتوصيات المخطط الحضري 2040 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام.
وأكّد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن هذه المشاريع أسهمت بشكل ملموس في تعزيز ترابط شبكة الطرق، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة. وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع راعى تطبيق أفضل المواصفات العالمية لضمان أعلى مستويات السلامة المرورية والانسيابية، ودعم التنقل المستدام عبر تطوير مرافق المشاة وراكبي الدراجات.
وتفصيلاً لحجم الإنجازات، أوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن مشاريع الطرق الجديدة لعام 2025 غطت مناطق عدة منها الحميدية، والعامرة، والروضة، والمويهات، والحليو، ومصفوت، والمنامة، إلى جانب إنجاز مراحل تطويرية لشوارع رئيسية كشارع السلام، وشارع الهجن، وشارع الشيخ راشد بن سعيد، وشارع الشيخ زايد.

