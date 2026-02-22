184 كيلومتراً طول شبكة مسارات الدرّاجات الهوائية في البر الرئيس بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)



تواصل دائرة البلديات والنقل تنفيذ مشاريع تطوير شبكة مسارات الدراجات الهوائية في البرّ الرئيس لإمارة أبوظبي، ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز منظومة التنقل المستدام، ورفع جودة الحياة، وتوسيع خيارات التنقل النشط أمام أفراد المجتمع، عبر بنية تحتية حديثة تربط بين المناطق السكنية والحيوية وفق أعلى المعايير التخطيطية والهندسية.

وأكّد المهندس خليفة عبدالله القمزي، رئيس فريق تنفيذ المشاريع للمناطق «منطقة أبوظبي» في دائرة البلديات والنقل، أن مشاريع مسارات الدرّاجات الهوائية تمثل محوراً استراتيجياً داعماً لرؤية الإمارة في بناء مدينة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن إجمالي طول الشبكة الجاري تنفيذها في البرّ الرئيسي والجزر المرتبطة به خارج جزيرة أبوظبي يبلغ 184.02 كيلومتر، موزعة على 4 مسارات رئيسية، تم إنجاز 113.45 كيلومتر منها حتى الآن، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال 70.57 كيلومتر وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأوضح المهندس القمزي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مسارات الدراجات الهوائية في البرّ الرئيسي جرى تصميمها وتنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن السلامة والكفاءة لمختلف فئات المستخدمين، وتخدم عدداً من المناطق الحيوية في البرّ الرئيس، من بينها: مدينة خليفة، بني ياس، الوثبة، ربدان، الباهية، السمحة، الصدر، والقدرة، إضافة إلى الربط مع مناطق وجزر مجاورة مثل: جزيرة ياس، شاطئ الراحة، جزيرة الجبيل، جزيرة السعديات، جزيرة الفاهد، وميناء زايد، بما يعزّز تكامل البنية التحتية للتنقل غير الآلي في الإمارة.

وبيّن المهندس القمزي أن إجمالي طول شبكة مسارات الدراجات الهوائية الجاري تنفيذها في البرّ الرئيسي والجزر المرتبطة به خارج جزيرة أبوظبي يبلغ 184.02 كيلومتر، موزعة على أربعة مسارات رئيسية تشمل المسار رقم (3)، والمسار رقم (4)، والمسار رقم (2) بجزأيه الأول والثاني، وتغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يربط بين مناطق سكنية وحيوية متعددة.

وأشار إلى أن الأعمال المنجزة حتى الآن وصلت إلى 113.45 كيلومتر، بنسبة إنجاز مرتفعة في عدد من المسارات، حيث تم تنفيذ 68.85 كيلومتر من المسار رقم (3) بنسبة تجاوزت 87%، و39.6 كيلومتر من المسار رقم (4) بنسبة قاربت 94%، في حين تتواصل الأعمال في المسار رقم (2) – الجزء الأول، والذي تم إنجاز 5 كيلومترات منه حتى الآن.



المواصفات الفنية

بيّن المهندس القمزي أن الأطوال المتبقية من المشروع تُقدَّر بنحو 70.57 كيلومتر، تشمل استكمال 9.82 كيلومتر في المسار رقم (3)، و2.64 كيلومتر في المسار رقم (4)، إلى جانب 32 كيلومتراً في المسار رقم (2) – الجزء الأول، و26.11 كيلومتر في الجزء الثاني من المسار ذاته، مؤكداً أن الأعمال تسير وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية، أوضح المهندس القمزي أن المسارات المنفذة في البرّ الرئيسي روعي في تصميمها تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، حيث يبلغ عرض مسار الدراجات 7 أمتار في المسارين رقم (3) و(4)، ويشتمل المشروع على إنشاء خمسة جسور مخصّصة للدراجات الهوائية بعرض مماثل، بما يضمن استمرارية الحركة وتجاوز التقاطعات الحيوية بسلاسة.

كما تم تزويد المسارات بنظام إضاءة يعمل بالطاقة الشمسية بارتفاع 6 أمتار وبمسافات تباعد تبلغ 26 متراً بين الأعمدة، تعزيزاً لمستويات السلامة خلال فترات المساء والليل. ويتضمن المشروع كذلك نفقاً أسفل طريق الربط بين E-20 وE-22 لتأمين عبور آمن للدراجات، إضافة إلى 20 منطقة استراحة مجهزة بمظلات تظليل لخدمة مستخدمي المسار، إلى جانب 10 تقاطعات مزوّدة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة وضمان أعلى درجات الأمان.

وفيما يخص المسار رقم (2) بجزأيه، فيبلغ عرض مسار الدراجات فيه أيضاً 7 أمتار، ويشمل إنشاء 10 جسور مخصّصة للدرّاجات الهوائية بعرض 7 أمتار، بما يسهم في تعزيز الترابط بين المناطق التي يخدمها المسار. كما جرى تزويد المسار بنظام إضاءة شمسية متكاملة بارتفاع 6 أمتار وتباعد 26 متراً بين الأعمدة، بما يواكب متطلبات الاستدامة ويرفع كفاءة التشغيل والسلامة على امتداد المسار.