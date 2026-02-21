الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان ضيوف رئيس الدولة وعدداً من المسؤولين

22 فبراير 2026 00:21

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني، بهذه المناسبة المباركة، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الوزراء والمسؤولين، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، سائلين الله عزَّ وجل أن يعيده على سموهما بوافر الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن، والأمان والبركات.

