"طرق دبي" ترسي عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 3 كيلومترات، ويتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة، عبر تنفيذ جسور بطول 8835 متراً ونفق بطول 480 متراً، وتطوير مداخل ومخارج عدد من الشوارع، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، حيث سترتفع من 4000 مركبة في الساعة، إلى 8000 مركبة في الساعة.

ويخدم المشروع 10 مناطق سكنية وتطويرية، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 24 دقيقة إلى خمس دقائق، ويقدر عدد المستفيدين منه، بنحو 650 ألف نسمة.

وتفتتح الهيئة جميع أعمال المرحلة الأولى من تطوير شارع حصة والجسور وتطوير التقاطعات ومسارات الدراجات، في أبريل المقبل.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، استكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع، التي تُنجز جميع أعمالها في الربع الأول من 2026.

وأوضح أن حجم الحركة المرورية على الشوارع، التي تغطيها المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، تقدر بنحو نصف مليون رحلة يومياً.