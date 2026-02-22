"تريندز" يشارك في مؤتمر بقرطبة

الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
22 فبراير 2026 14:44

 شارك مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" في المؤتمر العلمي الخامس للمنصة الجامعية لدراسة الإسلام، الذي عُقد في قرطبة بإسبانيا تحت عنوان "الأخلاقيات والجماليات في التراث الإسلامي"، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين الجانبين.

 

وأكدت مشاركة "تريندز" التزامه بدعم الدراسات الإسلامية المقارنة وتعزيز المقاربات البينية التي تربط بين الفلسفة واللاهوت والفنون والعلوم الاجتماعية، بما يسهم في قراءة معاصرة للتراث الإسلامي تبرز أبعاده الأخلاقية والجمالية ودورها في تعزيز الحوار ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف.

 

ومثّل المركز في المؤتمر الباحثان الرئيسيان حمد الحوسني والدكتور وائل صالح، حيث شاركا في جلسات ونقاشات علمية وأدارا جلستين تناولتا الترابط المفاهيمي بين الأخلاق والجمال في الفكر الإسلامي، وأثره في تشكيل الرؤية الحضارية الإسلامية، إضافة إلى مناقشة تجليات هذا الترابط في الفنون والحياة المعاصرة.

 

وشهد المؤتمر إطلاق كتاب "مؤتمر أبوظبي 2024" الصادر عن "تريندز" بالتعاون مع المنصة الجامعية، والذي يضم دراسات محكّمة حول وثيقة الأخوة الإنسانية وتأثيرها في تعزيز العلاقات بين الأديان والثقافات، وتقديم توصيات عملية لترسيخ هذا المفهوم.

المصدر: وام
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
قرطبة
