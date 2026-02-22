الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز وعي مستخدمي "السكوترات"

شرطة أبوظبي تعزز وعي مستخدمي "السكوترات"
22 فبراير 2026 15:38

نفذت إدارة المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي مبادرة توعوية ميدانية استهدفت مستخدمي الدراجات الكهربائية "السكوترات" في جزيرة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مركز النقل المتكامل - أبوظبي للتنقل وبالتنسيق مع دوريات الضبط المروري و"دورية السعادة" ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحركة السير.

 

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تكثيف التوعية الموجهة لمستخدمي وسائل التنقل الحديثة، ومنها الدراجات الكهربائية، بما يواكب التوسع في استخدامها، ويسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام والقيادة الآمنة، والحد من الحوادث والإصابات الخطرة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتعزيزًا لأمن وسلامة المجتمع.

 

وتضمنت الحملة تقديم نصائح وإرشادات توعوية حول اشتراطات استخدام "السكوترات" المصرح بها، وأهمية التقيد بالمسارات المخصصة، وارتداء معدات السلامة، وعدم استخدامها في الطرق غير المسموح بها، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، بما يعزز من سلامة مستخدمي الطريق ويحد من السلوكيات الخاطئة.

 

وقام قسم الضبط المروري خلال الحملة بمخالفة غير الملتزمين بالاشتراطات والقوانين، مع توعيتهم بمخاطر عدم الالتزام وما قد يترتب عليه من حوادث وإصابات جسيمة، في إطار نهج توعوي يعزز المسؤولية الفردية ويرسخ مفاهيم الوقاية والسلامة المرورية لدى مختلف فئات المجتمع.

 

وشملت الحملة توزيع كتيبات توعوية على مستخدمي "السكوترات" ومرتادي المواقع المختلفة وأسرهم داخل جزيرة أبوظبي.

المصدر: وام
السكوتر
شرطة أبوظبي
السكوتر الكهربائي
