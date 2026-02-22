شرطة دبي تناقش الاحتيال السيبراني بالذكاء الاصطناعي

نظّمت كلية الدراسات العليا في أكاديمية شرطة دبي ندوة "الاحتيال السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن سلسلة ندوات "مختبرها الأكاديمي"، بهدف مواكبة المتغيرات التقنية وتعزيز المعرفة الأمنية لدى الكوادر الشرطية والأكاديمية.

واستضافت الندوة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الذي استعرض أبرز التحديات المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على أنماط الاحتيال الإلكتروني، مؤكداً أهمية تبنّي منظومة وقائية متكاملة ترتكز على الوعي الرقمي والتشريعات المتقدمة والتقنيات الاستباقية لمواجهة التهديدات المستجدة.

وشهدت الندوة، التي أدارها الدكتور حسام الشناريك، رئيس قسم إدارة الشرطة في الأكاديمية، بحضور طلبة برنامج الماجستير في الأمن السيبراني، مناقشات علمية حول أساليب الاحتيال الحديثة وآليات رصدها وتحليلها، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في تطوير قدرات المختصين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الجرائم الرقمية.

حضر الندوة اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وسعادة العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وعدد من كبار الضباط وطلبة الدراسات العليا والطلبة المرشحين.

وأكدت الدكتورة ابتسام العوضي، مديرة كلية الدراسات العليا، أن برنامج ماجستير الأمن السيبراني يُعد من البرامج الأكاديمية الرائدة على مستوى الأكاديميات الشرطية في المنطقة، موضحةً نظام الدراسة وعدد الساعات المعتمدة، ودوره في دعم التحول الرقمي المتسارع.

كما أعلنت عن طرح برنامج الدكتوراه في الأمن السيبراني، في خطوة تعكس التزام الأكاديمية بتطوير البحث العلمي في هذا المجال.







