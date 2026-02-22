الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توقعات "الأرصاد" ليوم غد

أبوظبي
22 فبراير 2026 20:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ستكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والمد الثاني عند 05:01، والجزر الأول عند الساعة 10:57 والجزر الثاني عند الساعة 15:22.
بحر عمان خفيف الموج كذلك. وسيحدث المد الأول عند الساعه 14:26 والمد الثاني عند الساعة 01:13، والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 19:28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       29 18 95 35

دبي                            29 19 95 35

الشارقة                       30 17 90 35

عجمان                        28 19 90 30

أم القيوين                     29 17 95 35

رأس الخيمة                  30 15 90 35

الفجيرة                        27 22 75 25

العـين                          31 17 85 15

ليوا                             31 15 85 20

الرويس                        28 13 90 25

السلع                           28 14 90 20

دلـمـا                           25 19 90 20

طنب الكبرى / الصغرى   25 21 90 60

أبو موسى                     25 21 90 60.

المصدر: وام
