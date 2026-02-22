شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر

دعت شرطة أبوظبي، مساء اليوم الأحد، سائقي السيارات إلى ضرورة توخي الحذر وذلك بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

وكتبت، عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "شرطة أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".

كما دعت "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

من جانبه، حذّر المركز الوطني للأرصاد من "وجود فرصة لتشكل الضباب وتدنّي مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى انعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 22:00 اليوم وحتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد الاثنين".

وأهاب المركز، في بيان، بالسائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والالتزام بالسرعات المحددة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في مدى الرؤية الأفقية.