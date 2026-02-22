الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك على مأدبة إفطار

22 فبراير 2026 23:22

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، على مأدبة إفطار.

وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر
حاكم رأس الخيمة
مأدبة إفطار
رمضان
شهر رمضان
