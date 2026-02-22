الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التهاني بشهر رمضان من العويس والزيودي ووجهاء القبائل

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التهاني بشهر رمضان من العويس والزيودي ووجهاء القبائل
22 فبراير 2026 23:53

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء اليوم، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.
وتقبل سموهما، التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي.

كما تقبل سموهما، التهاني من العميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، ووفد الإدارة، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول الشهر الكريم، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان.

وحضر الاستقبالات أيضاً، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
