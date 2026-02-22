حجب 232 موقعاً إلكترونياً تُروّج للمخدرات

دبي (الاتحاد)



ترأس اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الرابع من عام 2025، بحضور اللواء عيد محمد بن ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العميد أحمد السويدي، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

وأكّد اللواء حارب الشامسي حرص شرطة دبي على استمرارية التأهيل والتدريب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة المخدرات، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزّز من مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وضبط تجارها على مستوى الإمارة والدولة.

واطّلع اللواء حارب الشامسي والحضور على إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الربع الرابع من العام الماضي.

من جانبه، أوضح العميد خالد بن مويزة أن شرطة دبي استطاعت شرطة دبي إمداد دول مختلفة بـ121 معلومة مهمة في الربع الرابع من العام 2025، مما أدى إلى إلقاء القبض على 24 متهماً حول العالم، فيما نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في رصد وحجب 232 موقعاً إلكترونياً تُروّج للمخدرات في الربع الرابع من العام الماضي.



توعية

كما اطّلع اللواء حارب الشامسي على إحصائيات مركز حماية الدولي في الربع الرابع من العام الماضي، حيث قام المركز بتنظيم 238 برنامجاً توعوياً استفاد منها 75 ألفاً و980 فرداً من جميع شرائح المجتمع.

كما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي في الربع الرابع من العام الماضي 4 ملايين و612 ألفاً و599 مُستفيداً.