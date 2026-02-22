الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

90 % نسبة سعادة المتعاملين في «الإمارات الصحية»

90 % نسبة سعادة المتعاملين في «الإمارات الصحية»
23 فبراير 2026 02:54

دبي (وام) 

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تسجيل نسبة سعادة بلغت 90% ضمن نتائجها السنوية لمنظومة سعادة المتعاملين لعام 2025. 
وأكّد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة، أن نتائج 2025 تجسّد نضج النموذج التشغيلي للمؤسسة وقدرته على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة. 
من جانبه، أوضح أحمد محمد السويدي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، أن جهود عام 2025 أسفرت عن اختصار أكثر من مليون زيارة للمنشآت الصحية، وتوفير أكثر من ثلاثة ملايين إجراء، والاستغناء عن أكثر من مليون مستند، إلى جانب تحويل 12 خدمة إلى خدمات استباقية بالكامل، وتنفيذ 44 عملية تصفير شملت 23 خدمة أخرى.

أخبار ذات صلة
«الإمارات الصحية» تنظم مبادرات لتعـزيز الوعـي الصحي في رمضان
«الإمارات الصحية» تنجز مشاريع تطويرية شاملة وتوسعات استراتيجية بأم القيوين
سعادة المتعاملين
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
آخر الأخبار
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
اليوم 11:15
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©