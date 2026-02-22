90 % نسبة سعادة المتعاملين في «الإمارات الصحية»

دبي (وام)



أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تسجيل نسبة سعادة بلغت 90% ضمن نتائجها السنوية لمنظومة سعادة المتعاملين لعام 2025.

وأكّد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة، أن نتائج 2025 تجسّد نضج النموذج التشغيلي للمؤسسة وقدرته على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.

من جانبه، أوضح أحمد محمد السويدي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، أن جهود عام 2025 أسفرت عن اختصار أكثر من مليون زيارة للمنشآت الصحية، وتوفير أكثر من ثلاثة ملايين إجراء، والاستغناء عن أكثر من مليون مستند، إلى جانب تحويل 12 خدمة إلى خدمات استباقية بالكامل، وتنفيذ 44 عملية تصفير شملت 23 خدمة أخرى.