«التنمية الأسرية» و«بيور هيلث» تطلقان «واكثون أمهاتنا»

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة مشاريع كبار المسنين في «بيورهيلث»، أطلقت شركة بيورهيلث ومؤسسة التنمية الأسرية مبادرة مجتمعية صحية ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى دعم فئة كبار المواطنين والمقيمين، تحت شعار «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا»، وذلك بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين «أكتف أبوظبي» و«أدنوك».

وتهدف المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ ثقافة صحية مشتركة، من خلال تشجيع كبيرات المواطنات على ممارسة المشي واحتساب الخطوات ضمن إطار تفاعلي تنافسي، تُقاس نتائجه وفق مؤشرات طبية دورية، وحققت المبادرة في موسمها الأول إنجازاً لافتاً بتسجيل أكثر من 4.8 مليون خطوة خلال فترة امتدت لنحو ستة أسابيع، بمشاركة سيدات من منطقة الظفرة، إلى جانب قياس مستوى التحسن في المؤشرات الحيوية للمشاركات عبر نظام بيورا الصحي.

وأكّدت الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان أن مبادرات تشجيع المشي والحركة والتواصل المجتمعي تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على صحة كبيرات المواطنات الجسدية والنفسية، وتسهم في تعزيز جودة حياتهن، وتمكينهن من مواصلة دورهن الفاعل في الأسرة والمجتمع، وأشارت إلى أن هذه المبادرات لا تقتصر على الجانب الصحي فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل تعزيز الروابط الاجتماعية، وبث روح الإيجابية والانتماء، بما ينعكس على الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة الغالية.

وأضافت أن كبيرات المواطنات يشكّلن دعامة أصيلة في ترسيخ القيم الإماراتية النبيلة، ونقل الموروث الثقافي والاجتماعي للأجيال القادمة، مؤكدة أن الاهتمام بهن هو استثمار حقيقي في بناء جيل واعٍ بجذوره ومعتز بعاداته وتقاليده وأصالته.

وقالت: «لقد أثبتت المشاركات من خلال هذا التحدي أن الإنجاز لا يرتبط بعمر أو مكان أو زمان، وأن الإرادة الصادقة وروح العطاء والمثابرة قادرة على تحقيق نتائج ملهمة تتجاوز حدود التوقعات»، مشيرة إلى أن ما حققته المشاركات من أرقام وإنجازات يعكس وعي المجتمع بأهمية الحركة والنشاط البدني، ويجسد صورة مشرّفة لكبيرات المواطنات كنموذج ملهم للعطاء والحيوية والإيجابية في المجتمع.

وأعربت في ختام تصريحها عن فخرها بما حققته المبادرة من أثر صحي ومجتمعي ملموس، مؤكدة أهمية مواصلة إطلاق مثل هذه المبادرات النوعية التي تعزز أنماط الحياة الصحية المستدامة، وترسخ ثقافة الوقاية، وتكرّس مكانة كبار المواطنين في صميم السياسات والمبادرات المجتمعية.





من جهتها، أشادت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، بالأثر الإيجابي لمبادرة «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا» في تمكين كبار المواطنات، وتعزيز مشاركتهن الفاعلة في المجتمع، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي في دعم فئة كبار المواطنين، وترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ جودة الحياة والوقاية الصحية.

وأضافت أن مؤسسة التنمية الأسرية تولي اهتماماً كبيراً بصحة كبار المواطنين النفسية والجسدية، وتسعى من خلال شراكاتها الاستراتيجية إلى تقديم برامج مبتكرة ومستدامة تعزز نمط الحياة الصحي، وتدعم دمج كبار السن في المجتمع، وتمنحهم مساحة إيجابية للتفاعل والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وأوضحت أن هذه المبادرات تعكس أهداف المؤسسة في رعاية كبار المواطنين، وتقديم أفضل سبل الراحة والرفاهية لهم، وضمن إطار اختصاصها تسعى إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الهادفة إلى توفير بيئة ملائمة لكبار المواطنين، بما يعكس القيم الاجتماعية في الرعاية والاهتمام، ويبرز دورهم المحوري كركيزة أساسية في المجتمع، ومساهمتهم الفاعلة في بناء الوطن ونهضته.

وأكّدت أن تشجيع النشاط البدني، ولا سيما رياضة المشي، يسهم بشكل مباشر في تحسين المؤشرات الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، إلى جانب دوره في تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن المؤسسة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تضع كبار المواطنين في صميم أولوياتها، وتنسجم مع مستهدفات التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.



الصحة الشاملة

كما أكدت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لـ«بيورهيلث»، أن المبادرة تجسد التزام «بيورهيلث» بتعزيز الصحة الشاملة لكبار المواطنين، من خلال حلول مبتكرة قائمة على البيانات الصحية والمتابعة الطبية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام على مستوى الفرد والمجتمع.

وفي ختام فعالية تكريم المشاركات والشركاء، أعلنت الجهات المعنية إطلاق الموسم الثاني من المبادرة، والذي يستهدف فئة الذكور من كبار المواطنين، وذلك بالتعاون مع نادي الظفرة الرياضي وبلدية منطقة الظفرة، سعياً إلى توسيع نطاق المبادرة وتعظيم أثرها في ترسيخ نمط حياة صحي ومستدام لكبار المواطنين وأسرهم.



زيارات

وعلى هامش الفعالية، قامت الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان بزيارة عدد من كبار المواطنين في منازلهم للاطمئنان على صحتهم بعد تعافيهم وخروجهم من مستشفيات الظفرة، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة المتواصل بصحتهم وسلامتهم، وتؤكد مكانتهم المرموقة ودورهم البارز في المجتمع.