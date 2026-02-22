إنجاز المرحلة الأولى من «مراقبة المياه» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)



أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المرحلة الأولى من مشروع نظام التحكم ومراقبة المياه، الذي يُعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والاستمرار في التطوير وتبنّي أحدث التقنيات، ويُعد المشروع نقلة نوعية في الإدارة المتكاملة للمياه، حيث تضمّنت المرحلة الأولى ربط جميع محطات التحلية والضخ في إمارة الشارقة، والبالغ عددها 18 محطة، إلى جانب خطوط النقل وشبكات التوزيع، ضمن منظومة تشغيلية موحّدة تتيح المراقبة اللحظية وتوحيد البيانات التشغيلية في مركز تحكّم رئيسي متقدم.

وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع أسهم في توفير رؤية تشغيلية شاملة لحالة شبكات المياه، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، الأمر الذي يعزّز كفاءة التشغيل، ويرفع موثوقية الشبكة، ويمكّن فرق التشغيل من سرعة الاستجابة واتخاذ القرار بكفاءة أعلى.

وأكّد أنه من المقرر أن تبدأ أعمال المرحلة الثانية في الربع الثاني من العام الجاري، على أن يتم استكمالها بالكامل مع بداية عام 2028.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية الهيئة للتحول الرقمي، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كإحدى المدن الرائدة في الإدارة الذكية والمستدامة لقطاع المياه.