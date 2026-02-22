«باقة الخير» لدعم  استدامة المشاريع الإنسانية

الشارقة (الاتحاد)



أطلقت جمعية الشارقة الخيرية للعام الثاني على التوالي مبادرة «باقة الخير»، التي تتيح للمتبرعين المساهمة بمبلغ 100 درهم خلال شهر رمضان المبارك لدعم مجموعة من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفّذها الجمعية داخل الدولة وخارجها، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجمعية على توسيع قاعدة المتبرعين، وتعزيز الاستدامة المالية لمشاريعها الخيرية، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل منتظم ودائم.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز ثقافة العطاء المستدام، حيث تتيح للمتبرعين المشاركة في تمويل مشاريع إنسانية متنوعة تمسّ مختلف الجوانب الحياتية للفئات المحتاجة، فمن خلال دعم مشروع تفريج كربة، تتم مساعدة المتعثرين مالياً الذين تعثروا في سداد التزاماتهم المالية، مما يمنحهم فرصة جديدة للحياة ولم شملهم بعائلاتهم.

وفي هذا السياق، قال محمد بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في جمعية الشارقة الخيرية: إن مبادرة «باقة الخير» تأتي في إطار سعينا المستمر إلى تقديم حلول مبتكرة للعمل الخيري، تُسّهل على المتبرعين المساهمة في مشاريع الجمعية بطريقة ميسرة ومستدامة، مشيراً إلى أن التبرع الشهري بقيمة 100 درهم يمثّل فرصة لكل فرد للمساهمة في تخفيف معاناة المحتاجين وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، من خلال دعم مشاريع حيوية تمتد آثارها لآلاف المستفيدين داخل الدولة وخارجها.

وأضاف ابن نصار: حرصنا في جمعية الشارقة الخيرية على أن تشمل المبادرة مختلف أوجه الخير، بحيث يكون للمتبرعين حرية المساهمة في المشاريع التي تلبّي احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، وندعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة، فكل درهم يتم التبرع به يسهم في صناعة الفرق في حياة إنسان بحاجة للدعم والعون.

ودعت الجمعية أهل الخير إلى المشاركة الفاعلة في المبادرة، مشيرة إلى أن الاشتراك متاح عبر إرسال كلمة «باقة» عبر الرسائل النصية إلى الرقم 6215، ليتم خصم مبلغ 100 درهم خلال شهر رمضان المبارك بشكل تلقائي لدعم المشاريع الخيرية، كما يمكن للراغبين في المساهمة التواصل مع الجمعية عبر الرقم 80014 أو زيارة موقعها الإلكتروني www.shjc.ae للحصول على مزيد من التفاصيل حول المبادرة وطرق التبرع، وكذلك تطبيق الجمعية على الهواتف الذكية.