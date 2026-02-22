«حميد بن راشد لخدمة القرآن» يخرّج الخاتمين

عجمان (وام)



كرّم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، أمس الأول، خريجي دفعة عام 2025 من خاتمي القرآن الكريم البالغ عددهم 43 خاتماً وخاتمة، إضافة إلى مُجازي القراءات العشر، بحضور الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، طارق العوضي، مدير مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحسين الحمادي، مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وعدد من ممثّلي الدوائر الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين للمركز وأولياء أمور المكرمين.

وألقى المدير العام للمؤسسة كلمة تقدّم من خلالها بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بالمركز إلى أن أصبح منارة في تعليم كتاب الله ونشر قراءاته.

كما تقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على متابعته الدائمة وحرصه المستمر على دعم مسيرة المركز، وتعزيز رسالته في خدمة القرآن وأهله.