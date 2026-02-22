الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

كبير مفتي دبي: «حدُّ الحياة» حملة إنسانية عظيمة

أحمد الحداد
23 فبراير 2026 02:54

دبي (وام) 

دعا فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عموم المجتمع إلى الإسهام في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج مستدامة تُسهم في مكافحة جوع الأطفال.  
وتنضوي حملة «حدّ الحياة» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتُركّز بشكل خاص، على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سنِّ الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.  
وقال فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد: «حملة حدّ الحياة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي حملة إنسانية عظيمة تستهدف إنقاذ أرواح الأطفال في العالم، الذين يعانون المجاعة وسوء التغذية، فيفتك بهم المرض المُفضي إلى الموت أو الإعاقة البدنية أو الذهنية، وهم من الكثرة يجاوزون المائة مليون طفل في العالم».  
وقال فضيلته: ها هو شيخ المكرمات قد فتح الباب للإسهام في رفع الضُرّ عن أولئك الأطفال المحرومين، فمَنْ أحسن إليهم فإنما يُحسن لنفسه: (والله يحبُّ المحسنين) ومَنْ تباطأ في ذلك مع قدرته، فإنما هو يسيء لنفسه، حيث لم يُردْ نفعها يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا سيما في هذا الشهر الكريم الذي تُضاعف فيه الحسنات». 

