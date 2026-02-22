«التربية والتعليم» تُنظّم مهام «رمضان مع الأسرة» عبر منصة التعلم الإلكتروني

دينا جوني (أبوظبي)



فعّلت وزارة التربية والتعليم الدليل الإرشادي الخاص بتنفيذ ورفع مهام مبادرة «رمضان مع الأسرة» عبر نظام إدارة التعلم (LMS)، وذلك بالتزامن مع استمرار المبادرة للعام الثاني، ضمن توجه يهدف إلى تنظيم آلية العمل وتسهيلها على الميدان التربوي والطلبة وأولياء الأمور خلال شهر رمضان المبارك.

ويغطي الدليل المراحل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ويأتي استكمالاً لقرار الوزارة تخصيص أيام الجمعة في المدارس الحكومية خلال شهر رمضان للتعلم عن بُعد للطلبة، بما يتيح لهم قضاء وقت أطول مع أسرهم، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة»، وتحقيق التوازن بين الدراسة وخصوصية الشهر الفضيل.

وبأسلوب عملي مباشر، يوضّح الدليل للمعلم كيفية إدراج أنشطة «رمضان مع الأسرة» ضمن خطته الدراسية على المنصة، إذ يقوم بالدخول إلى مساق المادة واختيار خيار المبادرة، ثم تفعيل النشاط وإضافته كمهمة تقييمية للطلبة. ويُقسَّم التنفيذ إلى مهام أسبوعية، تُرصد لكل منها درجة من 10 درجات، مع تحديد موعد للتسليم، بحيث تكون الأنشطة جزءاً من المسار الدراسي المعتاد وليست منفصلة عنه. ويحرص المعلم على إرفاق تعليمات واضحة للطلبة عبر المنصة، بما يضمن فهم النشاط وآلية تنفيذه داخل المنزل. وبهذا التنظيم، تتحول المبادرة من فكرة عامة إلى مهام تعليمية محددة بآلية تقييم معروفة، دون تحميل الميدان أعباء إجرائية معقدة.

الطلبة وأولياء الأمور

أما من جانب الطلبة وأولياء الأمور، فتقوم الفكرة على خطوات بسيطة هي الاطلاع على التعليمات، تنفيذ النشاط الأسري المطلوب، ثم رفع الناتج عبر المنصة بصيغة مناسبة، سواء صورة أو ملف مكتوب أو عرض تقديمي أو حتى مقطع فيديو، على ألا يتجاوز الحجم المحدد، مع إمكانية إضافة ملاحظة قصيرة للمعلم قبل الإرسال. ويعكس هذا الإطار المرن طبيعة المبادرة، حيث ترتبط الأنشطة بالمناهج الدراسية، لاسيما للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، بما يعزّز مهارات التعلم الذاتي وتحمُّل المسؤولية.



خصوصية

وأكّدت الوزارة في وقت سابق أن تطبيق المبادرة يبدأ من أول جمعة في شهر رمضان، ويشمل الطلبة فقط، فيما يواصل الكادر التعليمي دوامهم المدرسي كالمعتاد. كما أتاحت لأولياء الأمور خيار إرسال أبنائهم إلى المدرسة أيام الجمعة إذا رغبوا، مع تحمل مسؤولية النقل. وبذلك، ترسّخ «رمضان مع الأسرة» نموذجاً تعليمياً مرناً يراعي خصوصية الشهر الفضيل، ويُبقي العملية التعليمية مستمرة، في إطار يعزّز الهوية الثقافية للدولة ويعمّق الروابط الأسرية ضمن سياق تربوي منظم وقابل للقياس.