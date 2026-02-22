دبي (وام)



أعلنت شركة «بن غاطي القابضة» إسهامها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، امتداداً لرؤية إنسانية راسخة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جعل من مكافحة الجوع أولوية أخلاقية وإنسانية ثابتة، لا ترتبط بظرف طارئ أو أزمة عابرة، بل تنبع من قناعة عميقة بأن حماية الإنسان، ولا سيما الطفل، هي جوهر العمل التنموي والحضاري.

ويتم تنفيذ حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي القابضة»: إن حملة «حدّ الحياة» تمثّل امتداداً للحملات الخيرية والإنسانية التي عوّدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على إطلاقها في كل عام مع تباشير الشهر الفضيل، والتي أسهمت في التخفيف من معاناة أبناء المجتمعات الأكثر احتياجاً، وهو ما يعكس الصورة المشرقة لدولتنا، وريادتها في عمل الخير.

وأضاف أن المشاركة في الحملة هي تعبير عن قناعة بأهمية التكاتف والتعاضد من أجل تحقيق غاية سامية تتمثل بحماية الأطفال في العالم من خطر الجوع وسوء التغذية الحاد، وتعكس الإيمان بضرورة تسخير الجهود والإمكانات من أجل النهوض بواقع المجتمعات والتركيز على شريحة الأطفال الذين يعانون الجوع.