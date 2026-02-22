الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
مدفع الإفطار يعزز الأجواء الاجتماعية في الفجيرة

مدفع الإفطار المتنقل في الفجيرة (وام)
23 فبراير 2026 02:56

الفجيرة (وام)

تواصل القيادة العامة لشرطة الفجيرة، تنظيم فعالية مدفع الإفطار المتنقل، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، في إطار حرصها على إحياء الموروث الشعبي، وتعزيز الأجواء الإيمانية والاجتماعية التي تميز الشهر الفضيل في مختلف مناطق الإمارة.
 ويجوب المدفع عدداً من المدن والمناطق السكنية والسياحية في الفجيرة، وفق جدول زمني محدد، يتيح لأفراد المجتمع والزوار فرصة متابعة لحظة إطلاقه مع أذان المغرب، في مشهد يجسد أحد أبرز الطقوس الرمضانية المرتبطة بالذاكرة الشعبية الإماراتية.
 ومن المقرر أن تشمل جولة المدفع، كورنيش الفجيرة، وقلعة الفجيرة، ومدينة دبا الفجيرة، ومسافي، ومربح، والبدية، والطويين، والسيجي، والبثنة، إلى جانب عدد من الأحياء السكنية، بما يعزز وصول هذه الفعالية التراثية إلى أكبر شريحة من الجمهور.
 يأتي تنظيم مدفع الإفطار لتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ قيم التلاحم والتواصل بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بالموروثات الرمضانية الأصيلة التي شكلت جزءاً من الحياة اليومية في الماضي.
 ويشهد مدفع الإفطار حضوراً لافتاً من الأسر والأطفال الذين يحرصون على متابعة إطلاقه والتقاط الصور التذكارية، في أجواء يسودها الفرح والبهجة، بما يعكس عمق ارتباط المجتمع بعاداته وتقاليده خلال الشهر المبارك.

