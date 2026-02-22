الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأسرة الرقمية» في محاضرة لضيوف رئيس الدولة

خلال تكريم العلماء الضيوف (من المصدر)
23 فبراير 2026 02:55

 منطقة العين (الاتحاد) 

نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ندوة دينية اجتماعية في مجلس سالم بن لوتيه العامري بمدينة العين، بعنوان «الأسرة الرقمية واقع أم تحد؟» ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني لضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تهدف إلى معرفة أسلوب تعامل الأسرة مع الأجهزة والتقنية. 
وشارك في المحاضرة نزار القحطاني، مختص في القيادة والابتكار واستشراف المستقبل، والضيف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحسيب عبدالفتاح، من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، والمقدم عبدالله الراشدي.  وأكد رئيس المجلس سالم بن لوتيه في كلمته على مسؤولية الأسرة في حماية وتربية الأبناء ليكونوا آمنين إلكترونياً وبالتالي ضمان ألا تتجول التكنولوجيا إلى التباعد داخل الأسرة. 
واستعرض المحاضرون تعريف رواد المجلس بالتحول الرقمي ودور الأسرة وما يمكن أن تقدمه من تقوية للتواصل والتفاعل داخل البيت، ومواجهة التحديات المرتبطة بالاستخدام غير الرشيد للأجهزة الرقمية والتي قد يؤدي ذلك للعزلة وفقدان الترابط والتفاهم. 

