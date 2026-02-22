الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الداخلية تشارك بـ «مؤتمر الأمن في النقل العام الدولي» بسنغافورة

الداخلية تشارك بـ «مؤتمر الأمن في النقل العام الدولي» بسنغافورة
23 فبراير 2026 02:55

سنغافورة (وام)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، في أعمال مؤتمر الأمن في النقل العام الدولي (IPTSC) الذي عقد مؤخراً في سنغافورة بمشاركة قيادات شرطية وأمنية، وهيئات النقل العام، وخبراء أمن البنية التحتية الحيوية، ومنظمات دولية، إلى جانب شركات متخصصة في الحلول التقنية والأمنية.
ترأس وفد الدولة العميد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وضم: الرائد ماجد عبدالله الرئيسي، والنقيب خليفة محمد أميري، من القيادة العامة لشرطة دبي، والنقيب عمران علي الخيال، من مكتب الشؤون الدولية. وناقش المؤتمر في محاوره الرئيسة وجلساته الحوارية أبرز التهديدات الأمنية الحديثة التي تواجه منظومات النقل العام، بما في ذلك المخاطر السيبرانية، إضافة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في دعم أمن النقل ورفع كفاءة الاستجابة. وركزت الجلسات على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الأمنية ومشغلي النقل، وضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات لضمان استدامة أمن مرافق النقل الحيوية.
واختُتم المؤتمر بتنفيذ تمرين وسيناريو عملي لمحاكاة حادث أمني في منظومة نقل عام، أسفر عن استخلاص دروس مهمة، من أبرزها أهمية تحديث خطط الطوارئ بشكل دوري، ورفع الكفاءة العملياتية من خلال التمارين المشتركة، وتعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي كعنصر داعم للمنظومة الأمنية.
وأسفر المؤتمر عن حزمة من التوصيات دعت إلى تعزيز تبادل الخبرات والدروس المستفادة مع الشركاء الدوليين. واطلع وفد الدولة على أحدث الحلول والتقنيات المعروضة من قبل الشركات العالمية المتخصصة. 
وأجمع الحضور على أن مشاركة دولة الإمارات في هذا المؤتمر الدولي تعكس التزامها المستمر بتعزيز أمن وسلامة منظومة النقل العام، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات الأمن وإدارة الأزمات، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن لمستخدمي الطرق ووسائل النقل.

