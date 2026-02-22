الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين جامعة العين و«ترست فيجن» للتدريب الصيدلاني

غالب الرفاعي وشادي عبيدات خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
23 فبراير 2026 02:56

أبوظبي (وام) 

وقّعت جامعة العين، ممثلةً بكلية الصيدلة، مذكرة تفاهم مع مجموعة ترست فيجن، لتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية في القطاع الصحي، وتوسيع آفاق التدريب العملي والتطوير المهني لطلبة الكلية. 
وقّع الاتفاقية عن جانب الجامعة، الأستاذ الدكتور غالب عوض الرفاعي، رئيس الجامعة، فيما وقّعها عن جانب المجموعة شادي عبيدات، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست فيجن للاستثمار في إمارة أبوظبي، وذلك بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية من الجانبين. 
وتهدف المذكرة إلى توفير فرص تدريب عملي لطلبة كليتي الصيدلة والتغذية في المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للمجموعة، بما يمكّن الطلبة من اكتساب أفضل الممارسات المهنية والمهارات التطبيقية. 

