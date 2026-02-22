الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حمدان التطوعي» يشارك في المعرض العالمي للطلبة المبتكرين بدبي

«حمدان التطوعي» يشارك في المعرض العالمي للطلبة المبتكرين بدبي
23 فبراير 2026 02:56

دبي (وام)

شارك فريق عطاء حمدان التطوعي في المعرض العالمي الدولي للطلبة المبتكرين الذي أقيم في إمارة دبي في مشاركة تعكس التزام الفريق بدعم الإبداع وتعزيز ثقافة الابتكار بين الطلبة، وقد مثّل الفريق كلٌ من: حسن عبدالله حسن، وسيلينا رأفت، وعلي اللوغاني ضمن حضور دولي واسع لطلبة من مختلف دول العالم، ونظم المعرض من قبل شركة iWISE وسط أجواء حافلة بالأفكار المبتكرة والمشاريع الإبداعية.
وعلى هامش الفعاليات حضر أحمد بن عجلان، رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي دعماً وتشجيعاً للطلبة المبتكرين، مؤكّداً حرص الفريق المستمر على مساندة المواهب الشابة وتحفيزها. كما كرّمته إدارة المعرض تقديراً لجهوده وإسهاماته في دعم الابتكار والمبتكرين. وفي لفتة تحفيزية مميزة كرم رئيس الفريق عدداً من الطلبة الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات بمنحهم ميدالية عطاء حمدان التطوعي.

أخبار ذات صلة
محمد القرقاوي: الإمارات جعلت تصميم المستقبل هدفاً عالمياً
10 ملايين درهم دعماً لحملة «حدّ الحياة»
فريق عطاء حمدان التطوعي
دبي
آخر الأخبار
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
اليوم 11:15
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©