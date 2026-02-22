الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
23 فبراير 2026 00:27

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء اليوم، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومن كبار المسؤولين ومن أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين ورجال الأعمال وأبناء الجاليات.

أخبار ذات صلة
مدفع الإفطار يعزز الأجواء الاجتماعية في الفجيرة
راشد بن حميد: المجالس الرمضانية تعزز الحوار المجتمعي

وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة.

حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رؤساء الدوائر الحكومية.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
تهنئة
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
اليوم 11:15
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©