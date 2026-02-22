حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء اليوم، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومن كبار المسؤولين ومن أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين ورجال الأعمال وأبناء الجاليات.

وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة.

حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رؤساء الدوائر الحكومية.