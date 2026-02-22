صني فاركي يساهم بـ 100 مليون درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

أبوظبي (الاتحاد)



قدّم صني فاركي مبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.

وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع سجل صني فاركي الحافل بالعطاء والخير، وهو مؤسس مؤسسة «فاركي» التي تشتهر بأعمالها الخيرية في قطاع التعليم، في حين تنسجم مع التزام أسرة فاركي للوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وانسجاماً مع رسالة المؤسسة العالمية في تمكين التعليم، حيث يشكّل الوقف منصة مستدامة لضمان حصول الأيتام على فرص تعليمية نوعية تُعزز اندماجهم المجتمعي وتمكنهم اقتصادياً وتسهم بتوفير حياة كريمة لهم. كما تؤكد هذه المساهمة على الاستجابة الواسعة التي تحققها الحملة التي يتزامن إطلاقها مع «عام الأسرة»، بما يبرهن على وقوف مختلف الفئات الاجتماعية في دولة الإمارات كأسرة واحدة بجانب الأيتام، ويرسّخ مفهوم التكافل الاجتماعي.





وقال صني فاركي مؤسس «مؤسسة فاركي» ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «جيمس للتعليم»: «فخورون بدعم «وقف أم الإمارات للأيتام»، هذه المبادرة الملهمة التي تعكس الريادة العالمية لدولة الإمارات عالمياً في مجالات الاستدامة والتنمية الاجتماعية طويلة الأمد ورعاية المحتاجين، لاسيما الأيتام. ولاشك أن هذا النموذج الطموح الذي يجسد أبهى قيم العطاء يضمن استدامة دعم الأيتام ويكفل لهم حياة كريمة ويعزز استقرارهم ويوفر أثمن الفرص للأجيال المقبلة». وأضاف: «لطالما كان العطاء أحد القيم المتجذرة في إرث عائلتنا. ومن خلال هذا الوقف، نأمل أن ينشأ الأطفال الأيتام في بيئة آمنة، وأن يحظوا بإمكانية الوصول إلى تعليم نوعي، ليتمكنوا من التطلع إلى المستقبل المشرق الذي ينشدونه دون الخوف من أي عقبات قد تعترض طريقهم. ونحن مؤمنون بأن التعليم هو الركيزة الأساسية للمجتمع المستدام والمزدهر، لذلك فإن تمكين الشباب بالمعرفة والفرص لا يرتقي بحياة الأفراد فحسب، بل يسهم أيضاً في تقدم الأوطان ورفعتها».

وأردف فاركي: «نثمّن الجهود التي تبذلها قيادة «أوقاف أبوظبي» في تطوير نماذج وقفية مبتكرة تضع بصمة اجتماعية مستدامة، وسعداء للتعاون ضمن هذه المبادرة الوطنية النبيلة التي تجسد قيم التضامن والتماسك الاجتماعي التي تميّز دولة الإمارات». ويُعد صني فاركي من الشخصيات العالمية البارزة في مجالي التعليم والعمل الخيري، إذ يبرز بإسهاماته الخيرية الدولية، بما في ذلك مبادرة «جائزة أفضل معلم في العالم» برعاية مجموعة «جيمس للتعليم». وتركز جهوده على ابتكار حلول مستدامة قابلة للتطبيق على نطاق واسع، وتعزز توافر التعليم وترتقي بجودة الحياة للفئات الأقل حظاً حول العالم.



التكافل الاجتماعي

وكانت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» قد أطلقت يوم 18 فبراير حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» في بادرة خيّرة تجسد إيمان دولة الإمارات بأن اليتيم محاطٌ بأسر ومؤسسات متكاملة توفر له سبل الرعاية والدعم الضرورية، حيث تهدف الحملة إلى توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن، فضلاً عن نشر القيم الوقفية وتعزيز مفهوم الوقف باعتباره محفزاً للاستدامة، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي وتشجيع المشاركة الواسعة للمساهمة في دعم مختلف فئات المجتمع.