نهج العطاء

23 فبراير 2026 00:15

الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3»، مجسدة التزامها الراسخ بنهج العطاء والتضامن، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، ففي ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، كثّفت الإمارات إدخال قوافل المساعدات الإغاثية التي حملت هذا الأسبوع إمدادات متنوعة، تصدرتها الطرود الغذائية، بالإضافة إلى كسوة شتوية، دعماً للعائلات المتضررة من المعيشة القاسية وبرودة الطقس.
ولم تقتصر الجهود على الدعم الغذائي والمعيشي، بل شملت تعزيز المنظومة الصحية عبر قافلة طبية تجاوزت حمولتها 30 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، دعماً للمستشفى الإماراتي الميداني في رفح والمركز الطبي الإماراتي في خان يونس، لرفع كفاءة الخدمات العلاجية في المناطق الأكثر احتياجاً.
عملية «الفارس الشهم 3» تعكس رؤية الإمارات الإنسانية القائمة على الاستجابة السريعة في الدعم، مؤكدة أن شهر رمضان يمثل محطة إضافية لتعزيز التضامن وتكثيف الجهود لتخفيف معاناة الأشقاء في غزة، وترسيخ قيم التكافل والعمل الإنساني.

