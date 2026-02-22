الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
23 فبراير 2026 01:25

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر
حاكم رأس الخيمة
تهاني
رمضان
شهر رمضان
