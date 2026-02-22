الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل الشيوخ والمسؤولين وجموع المهنئين برمضان

حاكم أم القيوين يستقبل الشيوخ والمسؤولين وجموع المهنئين برمضان
23 فبراير 2026 02:15

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، الذين قدموا لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والهيئتين الإدارية والتدريسية بالكلية التطبيقية البريطانية، والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
تهاني
رمضان
