عبدالله بن زايد يلتقي مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية في واشنطن

عبدالله بن زايد يلتقي مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية في واشنطن
23 فبراير 2026 10:06

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى واشنطن.

 

وبحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومسارات التعاون المشترك وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

 

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، مدى عمق وتنوع العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والحرص على البناء على ما تحقق من شراكات نوعية، وتعميق التعاون في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.

 

كما بحث الجانبان سبل تطوير الشراكة الإماراتية الأميركية في القارة الأفريقية، وتعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود التنمية والاستقرار في دولها، بما يسهم في دعم تطلعات شعوب القارة نحو النمو والازدهار.

 

وأكد سموه في هذا السياق أهمية تكامل المبادرات التنموية بين البلدين الصديقين، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مسارات التنمية المستدامة وترسيخ دعائم السلم والاستقرار في أفريقيا.

 

كما تطرق اللقاء إلى التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وضرورة التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بما يخفف من معاناتهم.

 

وفي هذا الصدد، أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدور القيادي الذي يضطلع به فخامة الرئيس دونالد ترامب في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية، معرباً عن تقديره للولايات المتحدة على عقدها المؤتمر الإنساني واجتماع الرباعية، باعتبارهما خطوتين مهمتين للحفاظ على الزخم الدولي في ظل إطالة أمد الحرب وتداعياتها الإنسانية المدمرة.

 

كما أشاد سموه بجهود مسعد بولس ومتابعته الحثيثة للملف السوداني، ودوره في دعم المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار وتعزيز الاستجابة الإنسانية، بما يسهم في حماية المدنيين ودفع مسار الحل السياسي وإيجاد حكومة مدنية مستقلة.

 

وأكد سموه التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وشركائها الإقليميين والدوليين، لدعم مسارات الحوار والتهدئة والحلول السياسية المستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة والعالم.

 

حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

 

المصدر: وام
الولايات المتحدة
مسعد بولس
الإمارات
عبدالله بن زايد
