الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية

عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
23 فبراير 2026 11:15

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السفير الحاخام يهودا كابلون، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى واشنطن.

 

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جهود نشر قيم الحوار والتسامح، وتعزيز ثقافة التعايش، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف بكافة أشكالهما.

 

كما تطرقا إلى أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام كمنصة لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وبناء جسور الثقة، وترسيخ ثقافة السلام في المنطقة.

 

أخبار ذات صلة
إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية مع استمرار اضطرابات العاصفة في أميركا
الأعلى في تاريخ الناقلة.. 2.6 مليار درهم أرباح الاتحاد للطيران في عام 2025

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات، انطلاقاً من نهجها الثابت في ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية، تولي أهمية خاصة لدعم المبادرات الدولية الرامية إلى مكافحة معاداة السامية، مشدداً على أن حماية المجتمعات من خطاب الكراهية والتطرف تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً.

 

وأشار سموه إلى أن تعزيز التفاهم بين الشعوب وترسيخ ثقافة الحوار يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وكافة شركائها، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم التعايش المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

 

حضر اللقاء، معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وام
الولايات المتحدة
الإمارات
عبدالله بن زايد
معاداة السامية
آخر الأخبار
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اليوم 17:20
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©