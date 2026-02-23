الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة

حاكم رأس الخيمة
23 فبراير 2026 11:28

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القرار رقم 25 لسنة 2025 بشأن إنشاء لجنة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بمهامها، وتتولى تمثيل حكومة رأس الخيمة فيما يخصّ أمن وتطوير المنافذ في الإمارة.

ووفقاً للقرار، تهدف اللجنة إلى تطوير إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع وتنميتها وتأهيلها لمواجهة التحديات المختلفة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ، وتعزيز تبادل الخبرات، والتجارب، والممارسات فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المرتبطة بأمن المنافذ، والارتقاء بأداء الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ لتحقيق أعلى المستويات لضمان تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.

كما أصدر سموه القرار رقم 2 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة، برئاسة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وسعادة الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ذات العلاقة.

أخبار ذات صلة
طالب بن صقر يستقبل سفير البحرين ويتبادلان التهاني بشهر رمضان
أبوظبي ودبي ورأس الخيمة ضمن أكثر 10 وجهات أوسطية مفضلة في 2026

كما ينص القرار على تعيّين مقرر للجنة بموجب قرار من رئيس اللجنة.

ويُعمل به اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: وام
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
أمن المنافذ
آخر الأخبار
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اليوم 17:20
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©