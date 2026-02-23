الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

عمار بن حميد يستقبل وفد «الفارس الشهم 3» ويطّلع على سير التجهيزات لـ«جسر حميد الجوي»

23 فبراير 2026 14:00

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وفداً من عملية «الفارس الشهم 3»، في قصر الزاهر، وذلك لمتابعة سير الاستعدادات والتجهيزات النهائية لإطلاق «جسر حميد الجوي»، لإغاثة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وجّه، بإطلاق جسر جوي إنساني لإغاثة قطاع غزة، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته في ظل الظروف الراهنة. وضمّ الوفد محمد المري، رئيس لجنة «الفارس الشهم 3»، وحمود العفاري، منسِّق عمليات الإغاثة، وحمد الملا، المنسق الإعلامي للجنة، إضافة إلى الإعلامي عبدالله بن شافي الكعبي، مؤثِّر التواصل الاجتماعي لعملية الفارس الشهم 3.

وتقبّل سموّه في مستهل اللقاء، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، التهاني من أعضاء الوفد بمناسبة شهر رمضان المبارك، واطّلع على الخطط التشغيلية للجسر الجوي، وجدول الشحنات الإغاثية، لضمان وصولها بكفاءة وسرعة للمتضررين في القطاع. وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن إطلاق «جسر حميد الجوي» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يجسّد نهج العطاء المتأصل في دولة الإمارات، ويعكس التزامنا الأخوي والإنساني تجاه أشقائنا في غزة، لا سيما في هذه الأيام الفضيلة. وأضاف سموّه أن إطلاق «جسر حميد الجوي»، ليس مجرد مبادرة إغاثية، بل رسالة تضامن تحمل الخير والأمل، وتجسيد للنهج الإنساني العميق الذي أرسى قواعده الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتسير على دربه اليوم قيادتنا الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وشدد سموّه على أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة كافة، لضمان سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه عملية «الفارس الشهم 3»، في التخفيف من معاناة أهلنا في غزة، وكذلك بالدور الفاعل لمؤسسات عجمان الخيرية في العمل الإنساني داخل الدولة وخارجها. حضر اللقاء، أحمد علي الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد عمر الشمري، مدير مركز الهلال الأحمر في عجمان. من جانبه أكد وفد «الفارس الشهم 3»، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وحرص سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على متابعة التجهيزات لدعم الأشقاء في غزة يعكس النهج الإنساني العميق لدولة الإمارات، ويضمن وصول المساعدات على وجه السرعة إلى مستحقيها، مشددين على أن هذه المبادرة تؤكد روح الإخوة وقيم الرحمة التي تتحلّى بها دولتنا تجاه الإنسان في كل مكان. ويأتي إطلاق الجسر الجوي بمشاركة عدد من الجهات الخيرية في إمارة عجمان، وهي مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، حيث ستتولى تجهيز المساعدات وتنسيق عمليات الشحن والإيصال، بما يضمن سرعة وصولها إلى مستحقيها. وينقل الجسر مساعدات إغاثية متنوعة تشمل طروداً غذائية ومواد صحية ومستلزمات للأطفال والنساء، واحتياجات أساسية، بما يسهم في دعم الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها المعيشية خلال الشهر الفضيل.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
عمار بن حميد النعيمي
غزة
حميد بن راشد النعيمي
