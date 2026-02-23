شرطة أبوظبي تنجح في السيطرة على حريق مستودع بمنطقة المزون

نجحت فِرَق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم الاثنين، الموافق 23 فبراير 2026، في مستودع بمنطقة (المزون) في أبوظبي، ولم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات، وتهيب شرطة أبوظبي بالجمهور إلى أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

