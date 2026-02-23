الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنجح في السيطرة على حريق مستودع بمنطقة المزون

شعار شرطة أبوظبي
23 فبراير 2026 14:25

نجحت فِرَق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم الاثنين، الموافق 23 فبراير 2026، في مستودع بمنطقة (المزون) في أبوظبي، ولم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات، وتهيب شرطة أبوظبي بالجمهور إلى أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي» و«باكو» توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الحضري
«زايد للأخوة الإنسانية» تستقطب مشاركة 40 شخصية عالمية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اليوم 17:20
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©