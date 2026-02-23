الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون إمبراطور اليابان بذكرى يوم ميلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون إمبراطور اليابان بذكرى يوم ميلاده
23 فبراير 2026 15:08

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان بمناسبة ذكرى يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو.

