الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تعتمد كُتّاب عدل حكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي

«قضاء أبوظبي» تعتمد كُتّاب عدل حكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي
23 فبراير 2026 15:54

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، كُتّاب عدل حكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي، وذلك عقب أدائهم اليمين القانونية أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة تقديم الخدمات العدلية ودعم البيئة الاستثمارية في القطاع الإعلامي والإبداعي بإمارة أبوظبي، عبر توفير خدمات توثيقية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية.

​وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذا الاعتماد يترجم رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى صياغة بنية عدلية رائدة تعزّز المنظومة الاقتصادية وترسّخ تنافسية الإمارة، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية في المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات الكاتب العدل، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمة.

أخبار ذات صلة
«قضاء أبوظبي» تحدّد مواعيد تواصل نزلاء مراكز الإصلاح في رمضان
«قضاء أبوظبي» تعتمد تقنية بصمة الوجه في المعاملات العدلية

​وأشار إلى أن هذه المبادرة تمنح كُتّاب العدل الحكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي، صلاحية المصادقة على المحررات والعقود الرسمية المرتبطة بنطاق عملهم، ما يساعد على توفير مناخ استثماري جاذب للمبدعين والشركات الإعلامية، عبر تقليص الخطوات الإجرائية وتوفير الحماية القانونية اللازمة للعقود والاتفاقيات، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للتحوّل الرقمي الشامل في إمارة أبوظبي.

​وأوضح أن اعتماد كُتّاب العدل جاء بعد اجتيازهم برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً مكثّفاً لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، شمل الجوانب القانونية والإجرائية والتقنية اللازمة لممارسة مهام كاتب العدل بدقة واحترافية، مؤكداً حرص الدائرة على استمرار عمليات التأهيل والمتابعة والرقابة لضمان تقديم الخدمات العدلية بما يتوافق مع القوانين النافذة.

المصدر: وام
قضاء أبوظبي
هيئة الإعلام الإبداعي
آخر الأخبار
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اقتصاد
الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035
اليوم 17:20
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
24 لاعباً في صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©